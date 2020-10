Domenica In, tensione tra Mara Venier e Selvaggia Lucarelli: cosa è successo

E’ stata una puntata di Domenica In all’insegna della tensione, quella andata in onda ieri 4 Ottobre. La Zia Mara Venier ha avuto tra gli ospiti i concorrenti di Ballando Con Le Stelle, che mai come quest’anno stanno facendo parlare di se. Tra i protagonisti c’è stata anche Selvaggia Lucarelli, che ha avuto un battibecco con la conduttrice.

La giornalista e blogger, infatti, sabato sera ha avuto l’ennesima lita con Alessandra Mussolini, che ha accusato di essere una “vaiassa” ma non per il modo in cui ha ballato ma per la propria vita. Tale etichetta ha mandato su tutte le furie la Mussolini, che ha replicato alla giudice invitandola a giudicare il ballo senza andare oltre.

Successivamente la Mussolini si è tolta la mascherina, su cui campeggiava un divieto di sosta e l’ha lanciata al banco della Lucarelli, che ha replicato con un “riprenditela, non è igienico fare così”.

La questione è stata anche al centro della puntata di Domenica In, dove Mara ha cercato di riappacificare le due. La Zia ha invitato Selvaggia a calmarsi con un “Selvaggina, no Selvaggina no, Selvaggia, siamo amiche dai. Lo so che poi dici che sono una selvaggina…”. La giornalista però non ha gradito ed ha controbattuto dicendo che “lo sai che è un insulto? Marona che devo fare devo già replicare? Devo litigare anche la domenica?”.

