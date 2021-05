Domenica Live, chiusura in vista? Ecco la risposta di Barbara D'Urso

Da tempo ormai non si parla che di un ridimensionamento di Barbara D'Urso a Mediaset. Secondo i ben informati infatti, i programmi della conduttrice di origine campana non starebbero ottenendo risultati soddisfacenti in termini di ascolti e per tale ragione sembrerebbero prossimi alla chiusura.

Addirittura si parlava della possibilità di affidare un programma nella medesima fascia oraria ad Elisa Isoardi, che dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle e quella a L'Isola dei Famosi, sembra essere uno dei volti più apprezzati dal pubblico.

Barbara D'Urso ha deciso così di rispondere a questi rumors, direttamente dallo studio di Pomeriggio 5, che sembrerebbe il suo unico programma riconfermato con certezza.

"In tutti questi anni, tanti anni in cui faccio questo lavoro, ho imparato una cosa: Quando l’ignoranza urla, dice, dice, cose anche non vere, l’intelligenza tace, sorride ma fa tanto rumore. E voi ieri avete fatto talmente tanto rumore che abbiamo fatto il record stagionale di ascolti di Domenica Live. Picchi del 18-19% e oltre 2 milioni. (…) Un giorno meraviglioso perché Domenica Live come vi ho già detto è vivo, vegeto, vegetissimo e fa record d’ascolti, come peraltro Pomeriggio 5".

In generale la D'Urso, è stata leader negli ascolti domenicali finchè Mara Vienier non è tornata al timone di Domenica In, che la battuta di settimana in settimana nella gara auditel.