Domina 2, le anticipazioni sugli episodi 3 e 4: La vita di Livia cambierà per sempre?

La seconda stagione di Domina entra nel vivo questa settimana con gli episodi 3 e 4, che continuano la lunga lotta della Livia Drusilla di Kasia Smutniak per il potere e la restaurazione della Repubblica di Roma.

Nelle nuove puntate settimanali, Livia dovrà affrontare l’incontro con Gemina, che la porterà a scoprire una verità inaspettata con conseguenze devastanti per l’equilibrio già labile della famiglia, conseguenze che rischiano di cambiare per sempre la vita delle due donne. Nel frattempo, Druso (Ewan Horrocks) e Tiberio (Benjamin Isaac) combattono con l’esercito romano sulle Alpi mentre Agrippa (Ben Batt) cerca di trarre vantaggi dal caos che regna sovrano, sfruttando al meglio una situazione delicata. Le difficoltà e gli imprevisti sembrano non dare mai pace a Livia, che verrà anche a conoscenza di una nuova minaccia per i suoi figli che ancora una volta la costringerà a compiere scelte difficili.

Qui sotto le trame degli episodi 3 e 4 della stagione 2 di Domina:

Episodi 3 - Livia apprende finalmente tutta la verità su Gemina. Un incontro faccia a faccia tra le due porta a conseguenze che cambieranno per sempre la loro vita e quella di tutta la famiglia. Druso e Tiberio sperimentano la guerra con l’esercito romano sulle Alpi. Agrippa sfrutta a suo vantaggio l’amicizia con Gaio e Livia.

Episodio 4 - Livia si trova ancora in esilio. Quando i membri della sua famiglia hanno bisogno del suo aiuto, si ritrova nuovamente coinvolta nella vita politica di Roma e vede l'opportunità di conquistare la grazia di Gaio. Una minaccia ai suoi figli costringe Livia a compiere scelte difficili. Agrippa trae vantaggio dal caos.

