Domina 2, il gran finale: le anticipazioni per ultimi due episodi della serie

Dopo il successo degli episodi 5 e 6 di Domina 2, la seconda stagione della serie tv di Sky ambientata nell'Antica Roma con protagonista Kasia Smutniak si prepara al gran finale con le puntate di questa settimana.

Una situazione che rischia di diventare irrecuperabile, una notizia sconvolgente e nuove minacce si apprestano a minare ancora una volta l’equilibrio di Livia Drusilla che, stando alle prime anticipazioni ufficiali fornite da Sky per il finale della seconda stagione di Domina, dovrà fare i conti con il passato per poter sperare in un futuro sereno per se stessa e per Roma. Gli episodi 7 e 8 di Domina 2 andranno in onda domani venerdì 30 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La trama fornitaci da Sky svela che manca ormai poco al matrimonio reale ed è il momento per Livia (Kasia Smutniak) di pagare il prezzo delle decisioni prese in passato. La scelta che dovrà compiere questa volta potrebbe costarle la vita. Intanto il comportamento di Druso (Ewan Horrocks) renderà Gaio (Matthew McNulty) sempre più sospettoso e irritato. La situazione sembra ormai sfuggita al controllo di Livia che dovrà cercare di salvare se stessa e i suoi figli, ma con l’arrivo di una notizia sconvolgente dalla Germania Drusilla rimarrà sconvolta nello scoprire la verità su Gaio e si troverà davanti ad una decisione impossibile.

