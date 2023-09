Domina 2, le prime anticipazioni degli episodi 5 e 6: i piani di Livia sono in pericolo

Dopo il successo degli episodi 3 e 4 della seconda stagione di Domina, la serie tv di Sky ambientata ai tempi dell'Antica Roma e con protagonista Kasia Smutniak prosegue questa settimana con gli episodi 5 e 6.

Mentre Gaio (Matthew McNulty), è lontano da Roma, Livia (Kasia Smutniak) e Agrippa (Ben Batt) si trovano ad essere sempre più uniti nelle loro battaglie. Per Drusilla le prove difficili non sono finite e quando verrà a conoscenza dei piani di Gaio per la successione si troverà, ancora una volta, a fronteggiare non solo nemici terreni ma anche l’ira degli dei. Nel frattempo Roma è scossa da una notizia inaspettata che sconvolge l’intero popolo. Gaio, stanco e affaticato dai continui scontri, prende una decisione che rischia di mandare all’aria i piani di Livia per la Repubblica. Intanto un altro imprevedibile pericolo è in agguato.

Qui sotto le sinossi delle puntate:

Episodio 5 - Mentre Gaio è lontano da Roma, Livia e Agrippa sono sempre più uniti. Quando scopre i piani di Gaio per la successione, Livia si trova costretta ad affrontare un vecchio nemico e a rischiare di scontentare gli dèi. L’onore militare di Gaio nei confronti di Druso preoccupa Tiberio per la sicurezza del fratello. Nel frattempo, Domizio e Iullo elaborano il proprio piano per la successione.

Le puntate andranno in onda da domani venerdì 22 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.