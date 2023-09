Domina avrà una terza stagione? Ecco cosa sappiamo

Tra le serie sicuramente più interessanti degli ultimi anni c'è sicuramente Domina, co-produzione tra Italia e Regno Unito che racconta in chiave naturalmente romanzata la vita di Livia Drusilla, interpretata da Kasia Smutniak, consorte dell'imperatore romano Augusto e figura chiave dell'Impero. La serie sarà rinnovata per una terza stagione?

La prima stagione di Domina, composta da otto episodi, ha introdotto il pubblico nel mondo di Livia, che lotta per mantenere il potere in un panorama politico disordinato, culminando nella decisione di uccidere la sua nemesi Marcello, che aveva pianificato di prendere il potere, uccidere i suoi figli e poi esiliare Livia stessa.



Nel febbraio 2022, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione e va attualmente in onda su Sky Atlantic in Italia (e in streaming su Now). Su queste pagine potete leggere i dettagli degli ultimi due episodi di Domina.

La seconda stagione di Domina, anch'essa composta da otto episodi, affronta vari problemi dell'Impero Romano, dalla carestia alla guerra, e i tradimenti nelle alte sfere dell'élite politica romana, tra cui relazioni e figli illegittimi. Nel frattempo, Livia lotta per mantenere il controllo in una Roma altamente instabile.

Per quanto riguarda il cast principale di Domina, a interpretare il marito di Livia Drusilla, Gaio, c'è Matthew McNulty (Misfits), mentre Claire Forlani (Vi presento Joe Black) è Ottavia, la sorella dell'imperatore, una donna in cerca di vendetta per la morte del figlio Marcello, di cui ritiene responsabile Livia.

Christine Bottomley (The End of the F***ing World) è Scribonia, seconda moglie di Gaio, madre di Giulia e nemica mortale di Livia, contro cui escogita un piano di rivalsa per preservare l’eredità che le spetta. Ben Batt interpreta Agrippa, amico d'infanzia di Gaio e marito della sua unica figlia Giulia, nonché generale e successivamente console.

Purtroppo, il destino dello show è ancora sconosciuto. Non è stato ancora confermato, infatti, se la serie sarà cancellata o verrà invece rinnovata per una terza stagione. Tuttavia, qualora dovesse arrivare il rinnovo per una Stagione 3, questa non andrà in onda prima della fine del 2024 o dell'inizio del 2025.