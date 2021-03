Domina, Colette Tchantcho di The Witcher nel cast della nuova serie Sky

Debutterà a maggio su Sky Atlantic Domina, nuovo dramma storico incentrato sull'imperatrice romana Livia Drusilla. Le riprese della serie con Liam Cunningham sono ricominciate la scorsa estate, e insieme all'attore di Game of Thrones farà parte del cast anche Colette Tchantcho, vista in The Witcher.

I due interpreteranno rispettivamente Livio e Antigone. Domina è ambientata nell'antica Roma, ed è descritta come "un'autentica e viscerale saga familiare". Protagonista della serie è Kasia Smutniak (Perfetti sconosciuti), che interpreta Livia Drusilia, figlia di Livio. La serie seguirà la trasformazione del suo personaggio, dopo l'assassinio di Giulio Cesare, da giovane e ingenua ragazza a potente imperatrice romana.

"Spinta da un profondo desiderio di vendicare suo padre e assicurarsi il potere per i suoi figli, Livia si fa strada attraverso una società brutale per mezzo di strategia, cospirazione, seduzione e omicidio" si legge nella sinossi ufficiale di Domina. "Presto scoprirà che prendere il potere non basta: occorre essere in grado di mantenerlo quando è bramato da tutti."

Fanno parte del cast della serie, tra gli altri, anche Isabella Rossellini, Enzo Cilenti, Claire Forlani, Matthew McNulty, Christine Bottomley (The End of the F***ing World) e Ben Batt (Captain America: The First Avenger).

Domina è ideata e scritta da Simon Burke (Fortitude), mentre la regista principale del progetto è Claire McCarthy (Ophelia).