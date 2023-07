Domina, a settembre la seconda stagione della serie con Kasia Smutniak

Domina è pronta a tornare con la seconda stagione su Sky e in streaming solo su NOW, con protagonista Kasia Smutniak di nuovo nel ruolo di Livia Drusilla. Domina è l'epic period drama incentrato sulle donne del principato di Cesare Augusto, e la star di Perfetti sconosciuti è protagonista di un cast internazionale.

Sky ha annunciato l'uscita della seconda stagione il prossimo 8 settembre, mostrando trailer e prime immagini di Domina 2.

L'ascesa al potere di Livia Drusilla, terza moglie di Cesare Augusto, prosegue. Dopo essere tornata a Roma dopo dieci anni di esilio, determinata a riconquistare tutto ciò che le era stato rubato. Negli otto episodi della seconda stagione si dipana il racconto, con l’erede dell’importante famiglia dei Claudii leader di un impero frammentato e di una dinastia disfunzionale.

Nel cast della serie tv, oltre alla star di Diavoli Kasia Smutniak, uno dei volti più conosciuti del cinema e della tv italiana, anche Matthew McNulty nel ruolo di Gaio, l'imperatore Augusto, Claire Forlani nei panni di Ottavia, la sorella di Gaio, Christine Bottomley nel ruolo di Scribonia, seconda moglie di Gaio e nemica mortale di Livia e Ben Batt nei panni di Agrippa, amico d'infanzia di Gaio, poi generale e successivamente console.

Anche una star di Dune reciterà in Domina 2, nuovo ciclo di episodi della serie in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie è creata da Simon Burke.



Non perdetevi la nostra recensione di Domina, in attesa della seconda stagione.