Domina: Sky annuncia le new entry per la seconda stagione, c'è anche una star di Dune!

A diversi mesi di distanza dall'annuncio ufficiale della seconda stagione di Domina, serie tv Sky original ambientata nell'antica Roma con protagonista Kasia Smutniak, la produzione ha svelato tante new entry nel cast dei nuovi episodi.

La serie, che segue la straordinaria ascesa di Livia Drusilla, terza moglie di Gaio, l’imperatore Cesare Augusto, nella seconda stagione racconterà la lotta per il controllo dell'Impero Romano e della famiglia imperiale di Roma da una inedita prospettiva femminile. Già nel cast della prima, oltre a Kasia Smutniak ritornano sul set della seconda stagione Matthew McNulty (Gaio Giulio Cesare), Liah O’Prey (Julia), Ben Batt (Agrippa), Ewan Horrocks (Druso), Claire Forlani (Ottavia), Darrell D’Silva (Pisone), Christine Bottomley (Scribonia), Alais Lawson (Marcella).

Tre nuovi attori vengono invece annunciati oggi: Benjamin Isaac (Holmes & Watson) interpreterà Tiberio, figlio maggiore di Livia, traumatizzato da oscuri ricordi della sua infanzia; David Avery (Doctor Who, Lost in London, Finalmente maggiorenni) vestirà i panni del giovane e ambizioso aristocratico Domitius, da poco entrato a far parte della famiglia di Gaio grazie al matrimonio con la figlia di Ottavia, Antonia; infine Joelle (Dune, L’accademia del bene e del male), che nei nuovi episodi darà vita al personaggio ricorrente di Vipsania, la figlia di Agrippa, che si rifiuta di partecipare ai consueti giochi di potere che fanno parte della vita aristocratica romana.

Domina è creata da Simon Burke (Fortitude, Strike Back), che ne è anche produttore esecutivo insieme a Lucy Bedford, Head of Drama per Tiger Aspect, Muirinn Lane Kelly e Carmel Maloney. La seconda stagione non ha ancora una data d'uscita definitiva, ma arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2023: rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.