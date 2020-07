Domina, si torna sul set per la serie Sky con Kasia Smutniak e Liam Cunningham

Dopo lo sto obbligato causa COVID-19, ripartono in quel di Cinecittà le riprese di Domina la serie tv prodotta da Sky Studios che vede tra i suoi protagonisti anche Kasia Smutniak, Isabella Rossellini e il Liam Cunningham di Game of Thrones.

"Domina è una delle serie di riferimento per Sky Italia e Sky Studios, per questo siamo entusiasti di aver potuto riprendere la produzione questa settimana agli studi di Cinecittà" ha affermato Nils Hartmann, Director Original Production di Sky Italia "Attraverso l'Europa, gli Sky Studios sono tornati attivi sul piano produttivo già da due mesi, e in questo frangente abbiamo appreso delle lezioni preziose su come fare per poter garantire un ritorno in piena sicurezza (distanziamento sociale, aree appositamente designate per membri del cast e della crew ecc.) sul set in tempi così incerti".

Tra le varie misure di sicurezza adottate, alcune delle quali molto simili a quelle menzionate nei mesi precedenti anche da altri studi cinematografici e televisivi, anche la chiusura dei set a chi non è strettamente collegato ai lavori in corso, e una serie di procedure da mettere in atto prima di raggiungere il sito.

"Siamo entusiasti di poter far ritorno a Cinecittà con il nostro brillante cast e la nostra dedita crew" ha aggiunto Faye Dorn, Produttrice Esecutiva di Fifty Fathoms, società produttrice della serie assieme a Cattleya e ovviamente Sky Studios "È stato un periodo straordinario, e tutti i coinvolti hanno dimostrato grande capacità e determinazione nell'assicurare il completamento della serie".

Nel cast di Domina troviamo anche Matthew McNulty, Claire Forlani, Ben Batt, Enzo Cilenti, Christine Bottomley e Colette Tchantcho.

Le riprese dureranno ancora qualche mese, mentre lo show dovrebbe debuttare il prossimo anno su Sky.