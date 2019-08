Dominic Cooper è disposto a prendere il posto di Iron Man

Dominic Cooper è noto ai fan dei fumetti soprattutto come Jesse Custer, il protagonista di Preacher fin dal debutto del 2016. I più attenti, però, lo ricorderanno anche nella parte di Howard Stark in Captain America: The First Avenger (2011), un ruolo che ha poi ripreso anche nella serie Agent Carter.

Dopo l’annuncio che la quarta stagione di Preacher sarà l’ultima, si aprono dunque nuove possibilità per l’attore, che ha confessato di vedere positivamente un ritorno nel Marvel Cinematic Universe, magari per interpretare un nuovo personaggio, Tony Stark incluso. Alla domanda di ComicBook.com su chi altro vorrebbe interpretare nel MCU, Cooper ha risposto “molti di loro”. L’attore però resta legato a Howard e si è dichiarato “onorato” di averlo potuto portare in scena. “Spero ci sia un modo in cui possa comparire ancora in futuro”, ha aggiunto. Parlando poi di Tony Stark, ha rivelato invece che “sarebbe davvero interessante vestire i suoi panni”.

A dire il vero, Howard Stark, comparso in Endgame, sarà presente nella prossima serie animata What if…?, che verrà distribuita Disney+, e sarà doppiato proprio da Dominic Cooper. Non si sa ancora il peso che il padre di Iron Man avrà nella serie, ma l’attore si è detto eccitato dalle prospettive che ci sono per il personaggio e che potrebbero sorprendere i fan, inclusa l’idea di lui che “torna indietro nel tempo o in qualche punto nel futuro”.

Ricordiamo che sono stati già annunciati diversi attori e personaggi che faranno parte di What…if?