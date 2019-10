Dominique Jackson e Eric Johnson entrano nel cast di American Gods 3

Il rinnovo di American Gods per una terza stagione ha sicuramente fatto felici tutti i fan della trasposizione targata Amazon della celebre opera di Neil Gaiman. Ora però è il momento di passare ai fatti: i nuovi episodi cominciano a prendere forma, a partire dal cast.

Certo, qualche notizia era trapelata già un po' di tempo fa: a settembre, ad esempio, era stata data l'ufficialità dell'ingaggio di Marylin Manson per il ruolo di Johan Wengren, cantante e leader della band death metal Blood Death (immaginiamo che per il Reverendo non si tratterà di una parte difficile nella quale calarsi).

Con l'inizio dei lavori per la nuova stagione, però, è stata annunciata l'entrata nel cast di altri due nuovi membri: si tratta di Dominique Jackson, attrice e modella transgender nota principalmente per la serie televisiva Pose, e dell'attore canadese Eric Johnson (visto al cinema in Cinquanta Sfumature di Nero e Cinquanta Sfumature di Rosso).

Naturalmente non si hanno ancora notizie riguardo la data di release della nuova stagione su Amazon Prime Video. Nei mesi scorsi, però, lo stesso Neil Gaiman aveva rilasciato alcune anticipazioni su ciò che possiamo aspettarci da questi nuovi episodi di American Gods. Non resta che pazientare e aprire occhi ed orecchie in attesa di novità!