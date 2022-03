Dominique Thorne, la star di Ironheart ha concluso le riprese di Black Panther 2

La star di Ironheart, Dominique Thorne, ha terminato le riprese di Black Panther 2. Thorne debutterà nel ruolo di Riri Williams/Ironheart in Black Panther: Wakanda Forever e nel fine settimana ha pubblicato una storia su Instagram nella quale informa i fan di aver concluso il lavoro nel sequel di Black Panther.

"E questo è un film su Riri Williams. Dio, è così buono. Ci vediamo a novembre" ha dichiarato Thorne. Lo scorso mese di agosto è stato confermato che Thorne avrebbe fatto il suo debutto nel ruolo di Riri Williams nel sequel di Black Panther prima dello sbarco della sua serie, Ironheart, su Disney+. Per saperne di più sull'erede di Tony Stark, scoprite il nostro approfondimento.



"Stiamo girando Black Panther: Wakanda Forever in questo momento e il personaggio di Riri Williams lo incontrerete prima in Black Panther 2. Ha iniziato a girare credo, questa settimana, prima della sua serie Ironheart" ha dichiarato Kevin Feige, boss Marvel.



Ironheart è una delle serie maggiormente attese del Marvel Cinematic Universe, pronta a sbarcare sulla piattaforma streaming Disney+.

Al momento le informazioni sullo show non sono numerose, ma tra i protagonisti potrebbe esserci Anthony Ramos nel ruolo di un villain.



La serie Ironheart dovrebbe essere composta da 6 oppure 8 episodi, con Dominique Thorne pronta ad entrare nel cuore dei fan Marvel. Nelle prossime settimane vi daremo maggiori informazioni sullo show.