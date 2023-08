Don Cheadle, like 'sospetto' a una critica al MCU: c'entra Secret Invasion

Se Ali Selim ha incensato Cheadle e Jackson in Secret Invasion, la loro performance non basterà certo a sedare le critiche che il Marvel Cinematic Universe si porta dietro dopo la fine della fase tre.

L'ingresso nella Multiverse Saga, del resto, ha dovuto affrontare un percorso in salita sin dalle sue prime ore di vita. Al netto dei feedback degli appassionati, che possono essere anche piuttosto critici nei confronti del MCU, a sorprendere nelle ultime ore è stato il presunto appoggio a tali critiche proprio da parte di Don Cheadle.

L'attore, impegnato nel ruolo di War Machine al fianco di un rabbioso Nick Fury interpretato magistralmente dal solito Samuel L. Jackson, ha prestato il fianco ad alcune critiche per via di una sua reazione su X, ex Twitter, in risposta al post di un utente che, condividendo una scena di Secret Invasion in cui appare anche il suo Rhodey, ha espresso il suo parere spiegando che secondo lui "7 anni fa la gente sarebbe impazzita per questo reveal".

Chiaramente, in questa sede non vi riveleremo di cosa si tratta e non allegheremo in calce il post in chiaro. Vi consigliamo di non premere Play se non avete già visto il quarto episodio di Secret Invasion. Qui il post su X.

Il post dell'utente non è una critica in quanto tale, ma si riferisce alla portata le reveal, piuttosto importante sia per il continuo della serie che in generale per l'intera saga e il suo riferimento è alla popolarità del MCU di sette anni fa, che negli anni ha conosciuto un lento ma inesorabile declino di entusiasmo.

