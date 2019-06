Don Cheadle protagonista di Don't Look Deeper, nuovo sci-fi drama di Quibi

Stando a quanto scrive in queste ore Variety, l'interprete del War Machine del Marvel Cinematic Universe, Don Cheadle, è stato scelto come protagonista di Don't Look Deeper, nuovo e interessante sci-fi drama che sarà distribuito su servizio Quibi, piattaforma streaming pensata da Jeffrey Katzenberg.

La serie è ambientata a Merced, California, quindici minuti nel futuro e segue la storia di una liceale che non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione che qualcosa, nella sua vita, proprio non vada. Infatti non è umana, non una di noi. Questa rivelazione sulla sua natura mette in moto una serie di eventi che mettono improvvisamente a repentaglio la sua intera esistenza.



Nel cast di Don't Look Deeper troveremo anche Emily Mortimer, reduce dalla sua interpretazione in Mary Poppins Returns. A dirigere la serie ci sarà invece Catherine Hardwicke (Twilight), anche produttrice esecutiva, mentre Jeffrey Lieber (Lost, NCIS: New Orleans) è stato scelto come showrunner, sceneggiatore e anche lui produttore esecutivo.



Quibi ha già raccolto un miliardo dagli investitori e ha attualmente in cantiere altri interessanti progetti, alcuni molto importanti e sviluppati da nomi di un certo calibro come Guillermo Del Toro, Antoine Fuqua e Sam Raimi, così come Steven Spielberg, che avrebbe in cantiere una particolare serie horror, possibile da vedere soltanto nelle ore notturne inoltrate.



Le serie di Quibi dovrebbero durare in totale dalle 2 alle 4 ore, divisi in episodi che non supereranno i 10 minuti ciascuno. Il lancio del servizio è previsto per il 6 aprile 2020.