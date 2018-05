Don Johnson e Tim Blake Nelson tra i membri del cast di Watchmen

Solo qualche ora fa, Damon Lindelof chiariva al mondo intero che il suo adattamento televisivo per HBO di Watchmen non era una trasposizione fedele del monumentale graphic-novel di Alan Moore bensì qualcosa di totalmente nuovo e ambientato in quello stesso mondo.

Adesso tramite il sito Variety viene annunciato il cast di questa nuova trasposizione televisiva di Watchmen. Il cast sarà composto da Regina King (American Crime, The Leftovers), Don Johnson (Book Club, Django Unchained), Tim Blake Nelson (The Ballad of Buster Scruggs, Lincoln), Louis Gossett Jr. (An Officer and a Gentleman, The Reason), Adelaide Clemens (Rectify, Parade’s End), e Andrew Howard (The Oath, The Brave). A quanto pare sarà la King ad essere la protagonista dell'intero serial, anche se i dettagli sul suo ruolo sono al momento top-secret.

Come già ampiamente spiegato, Damon Lindelof introdurrà nel serial nuovi "volti" e personaggi che andranno ad abitare l'universo creato da Alan Moore. Pubblicato per la prima volta nel 1986 come una mininserie di 12 numeri, Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons è diventata, ben presto, un'opera monumentale acclamata da pubblico e critica. Lindelof sarà sceneggiatore e produttore esecutivo del serial insieme a Tom Spezialy; Nicole Kassell dirigerà e produrrà il pilot.

Watchmen è stato adattato nel 2009 in una pellicola diretta da Zack Snyder.