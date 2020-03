Don Matteo 12 stasera su Rai 1: anticipazioni della settima puntata

Andrà in onda questa sera, alle 21:25 su Rai Uno, la settima puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, che vedrà la partecipazione speciale di Elena Sofia Ricci. L'attrice non vestirà i panni di Suor Angela, ma di se stessa. Vediamo le anticipazioni del nuovo episodio.

Anticipazioni Don Matteo 12, puntata del 3 Marzo

Di seguito la trama ufficiale diffusa dalla RAI nella propria guida tv: "Alice è una ragazza di sedici anni che si trova a Spoleto per il funerale di sua madre, ritrovata morta da Don Matteo. La ragazza sostiene che la madre sia andata in paese alla ricerca della sua gemella, che la donna sosteneva esserle stata rubata in culla. Nino ed Elisa litigano per l'arrivo di Eugenio Nardi, l'affascinante padre di Marco. Per far ingelosire la moglie, Cecchini le fa credere di avere un'amicizia speciale con l'attrice Elena Sofia Ricci".

Come sempre, Don Matteo 12 potrà essere visto in televisione in diretta ma anche in streaming sulla piattaforma proprietaria RaiPlay, a partire sempre dalle 21:25. L'episodio però sarà disponibile anche in formato on demand a diretta terminata.

Ancora una volta quindi un altro volto noto della TV italiana arriva sul piccolo schermo per fare compagnia ai protagonisti della serie di Rai 1. La settimana scorsa infatti era stata la volta dei The Jackal.