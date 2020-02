Don Matteo 12 stasera su Rai 1: The Jackal ospiti delle nuove puntate. La trama

Dopo il ritorno col botto di Don Matteo 12 della scorsa settimana, il prete detective più amato della tv italiana torna questa sera alle ore 21:15 su Rai 1. Le nuove puntate si prospettano molto interessanti, e vedranno la partecipazione dei The Jackal.

A Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali e Pamela Villoresi infatti si aggiungeranno le popolari webstar napoletane, famose per la serie "Lost in Google" e per le parodie di Gomorra e Narcos.

Anticipazioni Don Matteo del 27 Febbraio 2020

Per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna, sempre più in sintonia con Sergio.

In Caserma, i nostri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo uscito dal suo passato.

Nino, intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web, con dei tutor d’eccezione: i The Jackal.

La puntata potrà essere vista come sempre in diretta su Rai 1 o, in alternativa sulla piattaforma proprietaria RaiPlay, anche in formato on demand dietro apposita registrazione gratuita, che consente di seguire i canali anche in streaming.