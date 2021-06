Don Matteo 13, ci saranno Aldo, Giovanni e Giacomo? Ecco lo 'spoiler' di Nino Frassica

Dopo il clamoroso annuncio dell'addio di Terence Hill a Don Matteo, il pubblico non sa bene cosa aspettarsi da questa tredicesima stagione della longeva serie di Rai 1 e così, Nino Frassica da buon tempone quale è, ha deciso di prendere in giro gli spettatori, annunciando l'arrivo di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Con un post pubblicato sui social, l'attore siciliano ha anticipato l'addio di altri tre personaggi, i carabinieri Barba, Ghisoni e Zappavigna che però a suo dire, sarebbero stato sostituite proprio dal celebre trio salito alla ribalta agli inizi degli anni '90. Frassica ha addirittura condiviso la data del loro primo ciak, rivelando che Aldo, Giovanni e Giacomo avrebbero girato la loro prima scena a Spoleto il prossimo 18 giugno in compagnia del Capitano Anna e proprio del suo Maresciallo Cecchini.

"Novità Don Matteo 13: i 3 carabinieri Barba, Ghisoni e Zappavigna lasciano Don Matteo! Al loro posto new entry ALDO GIOVANNI E GIACOMO (gireranno la loro prima scena con la capitana Anna e il maresciallo Cecchini venerdì 18 giugno".

Naturalmente, il tono di Frassica è ironico. Aldo, Giovanni e Giacomo non prenderanno parte a Don Matteo 13 ma, tra le new entry ci sarà sicuramente Raoul Bova, che pian piano prenderà il posto dell'amatissimo prelato detective, in caso di risolvere tutti gli atti criminosi della cittadina umbra. Tra l'altro, pare che Terence Hill abbia scelto di lasciare Don Matteo per questioni anagrafiche. Come rivelato infatti fa suo figlio, l'attore che ha fatto a lungo coppia fissa con Bud Spencer, non sarebbe più in grado di reggere il ritmo di riprese di un'intera stagione.