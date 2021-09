Don Matteo 13, ultimo ciak per Terence Hill: su Rai 1 arriva Raoul Bova

L'addio di Terence Hill a Don Matteo ha spiazzato davvero tutti come un fulmine a ciel sereno. Dopo oltre 20 anni e 250 episodi, l'attore ha definitivamente salutato il celebre personaggio della fiction di Rai 1 girando le ultime scene in quel di Spoleto.

Al suo posto arriva Raoul Bova che avrà il difficile compito di non far rimpiangere una vera e propria icona della nostra televisione che settimana dopo settimana è riuscita a conquistare milioni di telespettatori. Terence Hill lascia Don Matteo per sopraggiunti limiti di età, gli 82 anni infatti non gli permettono di continuare a lavorare alla fiction di Rai 1 in modo ottimale. L'attore ha deciso di dedicare del tempo alla sua famiglia ed è convinto che Raoul Bova sarà perfetto come suo erede.

Con non poca malinconia, Terence Hill ha girato la sua ultima scena e molteplici sono stati i riconoscimenti a lui rivolti. In una nota della Rai si legge: "Lux Vide e Rai Fiction vogliono semplicemente dire GRAZIE: grazie a Terence Hill per la dedizione e la fedeltà con cui ha prestato il suo "MITO" ad un personaggio che è entrato per 20 anni con gentilezza nelle case di tutti gli italiani, dando sempre una parola di speranza. Grazie per l'umiltà con cui lui stesso ha sempre ringraziato tutti per il lavoro fatto in questi 20 anni, segno della grandezza della sua persona. Un uomo intelligente e umile che ha sempre messo al centro il lavoro di squadra e il suo amore per Don Matteo, la serie più amata dagli italiani. Grazie perché è stato come un grande padre che in questi anni ci ha permesso di crescere e di sbagliare… perché con il suo mito ci proteggeva e ci permetteva di avere sempre l'affetto del pubblico".

E voi siete pronti a dire addio al Don Matteo di Terence Hill?