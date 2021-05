Don Matteo 13, clamoroso ritorno di un amato personaggio: ecco di chi si tratta

Entro la fine di Maggio partiranno le riprese di Don Matteo 13, l'amatissima serie di Rai Uno con protagonista Terence Hill ambientata nella città di Spoleto. A quanto pare però, potremo assistere al gradito ritorno di uno dei personaggi più amati del pubblico.

Stiamo parlando di Flavio Insinna che, tornerà dopo molti anni a vestire i panni del Capitano Flavio Anceschi, protagonista delle prime cinque stagioni dello show. Al suo fianco purtroppo non ci sarà anche Milena Miconi, che interpretava Laura Respighi. I due dopo una serie di molte peripezie e malintesi erano riusciti a convolare a giuste notte ma sembra che nella stagione 13 di Don Matteo verremo a conoscenza della prematura scomparsa della sindaca di Gubbio.

La notizia è stata condivisa sui social proprio da Milena Miconi, mentre Nino Frassica che per primo aveva parlato di una nuova stagione di Don Matteo, con la sua solita ironia, ha annunciato la partenza dei lavori: "Ultime novità in Don Matteo 13. Il primo ciak non si gira più ad Assisi perché non è prevista nessuna scena ad Assisi. Si gira a Spoleto e Spoleto rimane Spoleto tranne Roma (nel secondo episodio che si gira a Fontana di Trevi dove Natalina seminuda si butta nella vasca) Don Matteo la rimprovera e Pippo piange.. torna Anceschi-Insinna, ma biondo. Cecchini che adesso è vedovo, si innamora di Lilly Gruber e tante tante altre novità".