Don Matteo 13 clamoroso! Terence Hill lascia la serie: ecco da chi sarà sostituito

Don Matteo è una delle produzioni di maggiore successo della Rai e ora, giunta alla sua 13esima stagione, sta per subire un'incredibile rivoluzione. Secondo quanto anticipato da Tv Blog infatti, sembra che Terence Hill stia per lasciare la serie di Rai 1 e il suo posto verrà preso da un altro amatissimo attore italiano.

Stiamo parlando di Raoul Bova che gradualmente prenderà il posto dell'amatissimo parroco che da Gubbio si è trasferito in quel di Spoleto. L'attore dunque, vestirebbe i panni di un nuovo prete che, ovviamente, non sarà troppo distante da quella del suo predecessore e si troverà naturalmente a fare i conti con la risoluzione di casi omicidi e crimini vari. Questo passaggio di consegne, sarebbe previsto per la quarta puntata dei nuovi episodi, la cui messa in onda sarebbe prevista per il prossimo autunno.

E se siamo pronti a salutare per sempre Terence Hill, un altro vecchio personaggio di Don Matteo farà ritorno nella stagione 13. Stiamo parlando del Capitano Anceschi interpretato da Flavio Insinna che nel corso delle puntate farà capolino nuovamente nella città umbra, ma al suo fianco non ci sarà Milena Miconi che interpretava Laura Respighi, la sindaca che era riuscita a sposare dopo innumerevoli peripezie.

Voi siete pronti a salutare l'amatissimo Don Matteo? Fateci sapere naturalmente la vostra nella sezione commenti.