Don Matteo 13, Terence Hill esce di scena! Sorpresa per gli spettatori della fiction Rai

Dopo 22 anni di fedele presenza sul piccolo schermo, Terence Hill si è congedato dalla longeva fiction Rai, Don Matteo, nell'episodio 5 della tredicesima stagione, andato in onda ieri sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Ma nonostante l'addio di Terence Hill fosse annunciato da settimane, la sequenza ha scioccato gli spettatori.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sull'ultima puntata di Don Matteo in onda tutti i giovedì sera su Rai Uno. Sul nostro sito trovate il poster di Don Matteo 13 e alcune immagini della fiction.



In attesa dell'arrivo di Don Massimo (Raoul Bova) dal 28 aprile, il cambio della guardia è stato davvero un colpo di scena per i fan della fiction, come riporta stamane Repubblica.

Dopo aver risolto un ultimo caso, come da prassi, prima dei carabinieri, Don Matteo controlla che in casa la situazione sia tranquilla e si reca in chiesa. Commosso, si siede di fronte al crocifisso per poi dirigersi verso la porta, per essere successivamente scortato da due uomini in un'auto nera sulla quale il sacerdote sale, prima che il mezzo di trasporto sgommi a tutta velocità e si allontani nella notte di Spoleto.



Un addio scioccante e repentino quello di Don Matteo, lasciando piuttosto stupiti gli spettatori che ora si chiedono: Don Matteo tornerà? È proprio questa l'ultima scena di Terence Hill nella fiction?



Nel frattempo Don Matteo batte ogni record d'ascolto, tanto che settimana scorsa ha trionfato negli indici di share superando anche C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino.