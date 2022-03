Don Matteo 13, Terence Hill e Raoul Bova nel poster della nuova stagione: le immagini

Dal 31 marzo su Rai 1 tornerà una delle fiction più amate nella storia della tv italiana, Don Matteo, ai nastri di partenza con gli episodi della stagione 13. Prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Don Matteo 13 vedrà l'avvicendamento tra Terence Hill, protagonista indiscusso e volto storico della fiction, con Raoul Bova.

Scritta da Mario Ruggeri, Umberto Gnoli e Dario Sardelli, Don Matteo 13 vedrà il protagonista (Terence Hill) accogliere in canonica Federico, un adolescente con un difficile passato alle spalle. Don Matteo vive un periodo complicato a causa di una ferita, che lo condurrà a fare i conti con il suo ruolo di padre spirituale e con le emozioni che aveva sempre soffocato.



Tra i nuovi personaggi ci sarà don Massimo (Raoul Bova), un prete moderno e al suo primo incarico in una parrocchia. Terence Hill ha definito Raoul Bova perfetto per il ruolo assegnato. Non mancheranno il capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), tornati ad essere amici dopo il perdono di Anna nei confronti di Marco; Olivieri è decisa a tornare con Sergio e iniziare un nuovo percorso insieme mentre Marco si avvicinerà a Valentina, figlia del colonnello Anceschi (Flavio Insinna).



Il cast della tredicesima stagione comprende Terence Hill (don Matteo), Raoul Bova (don Massimo), Nino Frassica (maresciallo Cecchini), Maria Chiara Giannetta (capitano Olivieri), Maurizio Lastrico (pm Nardi), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo), Flavio Insinna (colonnello Anceschi), Mattia Teruzzi (Federico), Emma Valenti (Valentina Anceschi) e Giorgia Agata (Greta).



Nei giorni scorsi Terence Hill aveva dichiarato che non aveva intenzione di lasciare Don Matteo ma che i ritmi di lavoro per lui erano diventati ormai troppo stressanti.