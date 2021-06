Don Matteo, il figlio di Terence Hill: 'Ecco perchè mio padre lascia la serie di Rai 1'

La notizia dell'addio di Terence Hill a Don Matteo ha letteralmente lasciato di stucco i telespettatori della seguitissima e longeva serie di Rai 1, che ora si domandano quali siano le ragioni dietro una scelta così clamorosa.

A rispondere a questa domanda ci ha pensato il figlio dell'attore salito alla ribalta per i suo film al fianco di Bud Spencer: "Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Questa serie lo impegnano per lunghi mesi sul set e papà, a 82 anni, non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose meno impegnative".

Insomma, l'età che avanza sarebbe il discrimine che avrebbe spinto l'attore a dire addio al suo amatissimo prelato che da Gubbio, negli anni scorso, si era spostato a Spoleto. Terence Hill però non smetterà totalmente di recitare ma dedicherà più tempo alla sua famiglia e soprattutto all'amata moglie conosciuta nel 1967. Sul set di Don Matteo 13 ci sarà, anche se per meno tempo, e ritroverà anche Flavio Insinna.

Il suo posto verrà poi preso pian piano da Raoul Bova che a riguardo ha detto: "Gli sceneggiatori stanno ancora scrivendo e trovando il modo per omaggiare Terence Hill. Ci sarà questo inserimento, ma stanno scrivendo e cercando di rispettare le sensibilità di tutti gli spettatori che lo amano. Entriamo in punta di piedi".

Staremo insomma a vedere come andranno le cose.