Donal Glover è felice che il Saturday Night Live lo abbia rifiutato: 'Mi avrebbe ucciso'

Donald Glover, regista di Chicken and Futility, Atlanta e Sciame, ha dichiarato in un recente intervento di provare una profonda gratitudine dopo non essere stato scelto per il Saturday Night Live, ossia il celebre programma televisivo in onda su NBC e Peacock.

In un'intervista a GQ, così ha dichiarato Glover: "Ho schivato così tanti proiettili. Finire su SNL mi avrebbe ucciso. Ho amici che ce l'hanno fatta grazie a quel programma, e, all'epoca, non facevo altro che pensare: 'Dannazione!' Eppure, se fossi entrato in SNL la mia carriera non sarebbe mai iniziata".

Ha inoltre continuato: "E ringrazio Dio, lo ringrazio davvero molto per non aver avuto nessuno di quei pilot. Desideravo così disperatamente rientrare in Parks and Rec, perché era considerato come un fantastico spettacolo hipster. Ho schivato un grosso proiettile. Mi sento come Sanuel L. Jackson in Pulp Fiction. Non è stato un errore, sai? Ci ha pensato Dio". Ricordiamo infatti come Glover sia stato scritturato per Community nel 2009. Al riguardo, questo è stato il suo commento: "Sicuramente, avevo la sensazione che non avrei dovuto essere lì. Ogni notte avevo incubi stressanti in cui facevo capriole in cima a un grattacielo di New York, con tutti gli altri sceneggiatori che mi fissavano". Eppure sappiamo benissimo quanto sia alta la qualità dei suoi prodotti; per i fan della sua serie più famosa, ecco la spiegazione di Donald Glover sul perché Altanta 4 sarà l'ultima stagione.

Classe '83, Donald Glover viene ricordato per aver recitato in svariati programmi cinematografici (I Muppet, Spider-Man: Homecoming, Men in Black: International) e televisivi (Communty, Girls, Atlanta); in più, oltre ad aver sceneggiato, diretto e prodotto svariati progetti, vanta anche una carriera in ambito discografico: basti pensare all'album del 2020 3.15.20, oppure al singolo del 2018 Feels Like Summer. E la sua carriera non termina certo qui: Donald Glover produrrà un nuovo film intitolato Hypno-Hustler.