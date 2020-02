Anche Donald Sutherland e Finn Jones in Swimming with Sharks di Quibi

Anche Donald Sutherland, Finn Jones e Thomas Dekker nel cast della nuova serie Quibi con Kiernan Shipka e Diane Kruger, Swimming With Sharks.

Solo pochi giorni fa erano state annunciate come interpreti dei ruoli principali per la nuova e rimodernata satira Hollywoodiana Swimming With Sharks la protagonista de Le Terrificanti Avventure di Sabrina e l'attrice di Bastardi Senza Gloria e Troy. Il remake di Quibi in formato serial del cult del '94 con Frank Whaley e Kevin Spacey (in iitaliano intitolato Il Prezzo di Hollywood) sarà "spezzettato" in episodi da 10 minuti, come tutti i prodotti della piattaforma.

In questa nuova versione, "una giovane donna di nome Lou (Kiernan Shipka) inizia a lavorare per Joyce (Diane Kruger), a capo di uno studio pieno di manipolatori, cospiratori e intrighi. Ma nessuno si aspetta che Lou sia più furba di loro".

L'attore di Heroes e The Secret Circle Thomas Dekker interpreterà "Travis, uno degli assistenti di Joyce. Insultato e miliato quotidianamente da Joyce, sfrutta il suo potere nella compagnia denigrando in cambio chi lavora per lui".

L'interprete di Danny Rand in Iron Fist e Loras Tyrell in Game of Thrones Finn Jones, sarà invece "Marty, il vp producer di Joyce, anche lui vittima dei suoi abusi verbali. Lou coglierà subito l'interesse di Marty, che le farà ottenere un lavoro come tironicante di Joyce".

Il vincitore di 1 Emmy e 2 Golden Globe Donald Sutherland vestirà i panni di "Redmond, il Presidente della Fountain Pictures, lo studio fondato dal nonno. Misogino e avido, e bloccato in un letto d'ospedale in casa sua, attendendo di morire, Redmond è determinato a mantenere il potere finché può, e farà di tutto per non permettere a Joyce di usurparlo".

Kathleen Robertson (Little Bee, Beverly Hills, 90210) si occuperà della sceneggiatura del progetto, e farà da produttrice assieme a Tucker Gates (Homeland, The Morning Show) e Chris Cowles (Blockers). Tra i produttori esecutivi anche Dana Brunetti, Liz Destro Jay Cohen e Stephen Israel.



Quibi debutterà in America il 6 aprile, mentre non c'è ancora una data di lancio per Swimming With Sharks.