Donald Trump lascia la Casa Bianca: concessa la grazia a Joe Exotic di Tiger King?

La questione della grazia richiesta da Joe Exotic a Donald Trump è giunta finalmente a termine, proprio nelle ore conclusive della presidenza trumpiana.

Il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti, infatti, oggi ha lasciato la Casa Bianca - che dalle 17:00 ora italiana si preparerà a ricevere il prossimo ospite Joe Biden - e come d'abitudine l'amministrazione uscente ha pubblicato un elenco di 143 persone graziate e/o con condanne commutate.

Il nome di Joe Exotic - o meglio il suo vero nome, Joseph Maldonado-Passge - non è presente nell'elenco, dunque al personaggio divenuto noto in tutto il mondo grazie alla serie Netflix Tiger King non è stata concessa la grazia presidenziale. Nei giorni scorsi era emersa la notizia che gli avvocati dell'eccentrico personaggio dei reality televisivi avevano preparato una limousine stravagante e per prelevare Joe Exotic dalla prigione qualora la grazia fosse arrivata: lui e il suo team avevano iniziato a fare pressioni sull'amministrazione Trump per ottenere la grazia poco dopo la grande fama ottenuta dallo show Netflix.

Come mostrato in Tiger King, Exotic è stato condannato per 17 accuse federali nel 2019, tra le quali abuso di animali e tentato omicidio su commissione. È stato condannato a 22 anni di carcere e dovrebbe essere rilasciato nel 2041. Chissà se Joe Biden lo grazierà al termine del suo, di mandato!