Donald Trump e il paragone dell'avvocato con Succession:'È il Logan Roy della politica'

Negli ultimi giorni i media si sono concentrati molto su Donald Trump, primo ex presidente degli Stati Uniti ad essere incriminato penalmente e a finire in stato di arresto. Anthony Scaramucci, ex collaboratore di Trump, è apparso in tv nel programma MSNBC di Stephanie Ruhle e ha fatto un paragone sul suo ex datore di lavoro.

Scaramucci venne licenziato dopo soltanto due settimane di lavoro con Trump e nel programma di Ruhle l'ha paragonato a Logan Roy, magnate dei media e patriarca della famiglia Roy nella serie HBO, interpretato da Brian Cox. Succession 4 ha ottenuto un record di share, confermando il proprio grande successo.



"È un tipo da famiglia. Che ti piaccia il signor Trump oppure no. È una specie di Logan Roy della politica americana, hai questo legame di amore/odio con la sua famiglia" ha dichiarato Scaramucci.

A quel punto Ruhle ha dichiarato di non essere d'accordo:"Logan Roy non è un uomo di famiglia. Ward Cleaver [protagonista della sit-com Il carissimo Billy] lo è".



A quel punto Scaramucci ha spiegato il suo punto di vista:"No, no. Devi guardare lo show con molta attenzione. In realtà adora i suoi ragazzi. È soltanto una rete narcisistica nella quale li ha infilati".



Scaramucci e Ruhle hanno proseguito la discussione, scatenando i commenti sui social. Secondo voi Donald Trump può essere paragonato a Logan Roy di Succession?

In ogni caso su Everyeye trovate la recensione di Succession 4, la nuova stagione della serie tv disponibile su Sky Atlantic.