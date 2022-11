Donald Trump si ricandida a presidente 2024: i Simpson lo avevano predetto!

Come accaduto spesso in passato, negli episodi dei Simpson vengono inseriti dei segmenti relativi al futuro che hanno trovato più volte riscontro con la realtà effettiva. Sembra sia accaduto ancora una volta: la longeva serie di Matt Groening ha predetto ancora una volta il futuro della nostra società: scopriamo insieme in che modo stavolta.

L'amatissima serie d'animazione aveva notoriamente previsto la vittoria di Donald Trump nel 2016, e ci si è appena resi conto che aveva previsto che si sarebbe ricandidato nel 2024. Dotati in qualche modo della capacità di vedere nel futuro, gli sceneggiatori dei Simpson hanno ancora una volta intravisto e dato a tutti noi un avvertimento su ciò che inevitabilmente accadrà. Confermato ancora una volta oggi dallo showrunner Al Jean, sono riusciti a prevedere il ritorno di Trump in campagna elettorale per le prossime elezioni presidenziali tra due anni.

Nel 2015, infatti, è stato pubblicato un cortometraggio dei Simpson intitolato "Trumptastic Voyage", che ha dato vita alla famosa scena della scala mobile e che vede Homer viaggiare attraverso il cervello e i capelli di Trump, trovando un cartello elettorale che sfoglia quattro anni ogni due secondi. La battuta è che Trump probabilmente non rinuncerà mai alle sue aspirazioni di diventare presidente.

I Simpson, anche se probabilmente non hanno più lo stesso impatto sul pubblico di una volta, hanno comunque continuato a criticare Trump durante il periodo della sua presidenza. Il personaggio di Trump rasenta talmente tanto la parodia di se stesso che è incredibilmente difficile da satireggiare come si deve. Sarebbe come prendere in giro i Simpson stessi.

Il corto "Trumptastic Voyage" può essere recuperato su YouTube, mentre il resto del catalogo che comprende le stagioni dei Simpson è disponibile in streaming su Disney Plus. Di recente, la serie ha riletto IT per Halloween con i Simpson che hanno parodiato anche Death Note.