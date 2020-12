Quante donne ha avuto Ted Mosby? Tutte le fiamme del protagonista di How I Met Your Mother

How I Met Your Mother riguardava la ricerca di Ted Mosby della futura signora Mosby. Ma prima di incontrarla il nostro protagonista finisce per uscire con una trentina di ragazze diverse anche se non tutte le relazioni sono diventate serie o sono durate più di un episodio.

Partiamo dalle relazioni durature, vi ricordate di Karen? I due si frequentavano durante il liceo e l'università, ma è proprio al college che Karen tradì Ted con un professore e i due si lasciarono. Lily la disprezza per questo.

La pasticcera Victoria sembrava quasi perfetta per Ted, dopo aver passato una notte insieme i due decisero di non rivedersi mai più. Ma sappiamo che Ted non può resistere ai segni del destino e con molta determinazione l’ha cercata e l’ha ritrovata. I due hanno iniziato una relazione che è finita quando lei ha accettato una borsa di studio in Germania.



Stella è forse quella che ha fatto soffrire di più Ted, avendolo lasciato all’altare. I due si erano conosciuti quando Ted aveva iniziato delle sedute per farsi rimuovere il tatuaggio di una farfalla nella terza stagione. Ma alla fine, nemmeno lei era quella giusta decidendo di tornare dal marito e padre di suo figlio.



Zoey e Ted si conoscono quando lei manifesta per evitare la distruzione di The Arcadian, da quelle ceneri deve nascere la nuova sede della Goliath National Bank progettata da Ted. I due fanno parte di due fazioni differenti ma questo non gli impedirà di innamorarsi. Quando Ted si rende conto che non può avere sia Zoey che il suo sogno di costruire un grattacielo, sceglie il suo sogno.



Tra le relazioni durature di Ted c’è anche quella con Robin iniziata dalla prima stagione e che ha vissuto di molti alti e bassi concludendosi in un finale di stagione controverso e deludente per i più.

E ovviamente, non possiamo non citare la storia con Tracy McConnell, la Madre. I due hanno avuto due figli prima che lei morisse a causa di una malattia non rivelata.



Veniamo alle storie d’amore minori o della durata di un attimo, vi ricordate la Zucca Supersexy? Ted e Naomi hanno flirtato per la prima volta a una festa di Halloween nel 2001 incontrandosi dieci anni dopo senza che nessuna scintilla scattasse.



Cathy invece parlava troppo, mentre Royce era stata lasciata sull’altare ben tre volte e poteva ben capire il bagaglio emotivo di Ted, ma anche con lei non ha funzionato. Natalie invece è stata scaricata due volte da Ted il giorno del suo compleanno, per questo lei lo odia. Stacey Gusar è una ragazza che sia Barney che Ted hanno frequentato per una scommessa. Ted ha frequentato anche la sorellastra di Barney, Carly Whittaker. Tra le conquiste di Ted c’è anche Cindy, ex coinquilina della sua futura moglie. Jeanette Peterson è l'ultima ragazza con cui esce prima di incontrare Tracy.



