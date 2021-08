Dottoressa Doogie, guardate il trailer del reboot Disney+ con Neil Patrick Harris

Come avevamo appreso poco più di un anno fa, è in arrivo un reboot di Doogie Howser, la serie dei primi anni '90 che vedeva Neil Patrick Harris nei panni di un giovanissimo medico prodigio che si ritrova ad affrontare il periodo dell'adolescenza. Il nuovo show sarà intitolato Dottoressa Doogie (Doogie Kameāloha, M.D.): abbiamo un primo trailer!

Il reboot prodotto dalla Disney sarà composto da 10 episodi, e sarà ambientato nelle moderne Hawaii. La protagonista della vicenda questa volta sarà una ragazza, la 16enne Lahela, interpretata da Peyton Elizabeth Lee, che sarà anche lei una giovanissima dottoressa prodigio. A guidare Lahela nella sua crescita è la sua famiglia: sua madre, una donna irlandese interpretata Kathleen Rose Perkins, supervisore della figlia all'ospedale, e suo padre (Jason Scott Lee) che fatica ad accettare che sua figlia sia non più la sua bambina.

La serie originale della ABC era stata creata da Steven Bochco, venuto a mancare nel 2018, e David E. Kelley. Il reboot della Disney, che segue la linea della nostalgia proponendo ancora una volta un rifacimento di qualcosa di già conosciuto, vedrà come produttori esecutivi Dayna e Jesse Bochco, insieme a Kang (How I met your Mother), Jake Kasdan and Melvin Mar.

I produttori dello show già sperano in una seconda stagione, in cui vorrebbero riuscire a portare Neil Patrick Harris, se non come personaggio ricorrente, almeno come Guest Star. Chissà, intanto ci godiamo il trailer di Dottoressa Doogie, il cui primo episodio arriverà su Disney+ l'8 Settembre 2021.



E questo sarà solo il primo dei tanti arrivi previsti sulla piattaforma, come annunciato nel corso del Disney+ Day 2021!