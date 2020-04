Doom Patrol 2: produzione interrotta, l'uscita è rinviata?

La pandemia di Coronavirus ha comportato l'interruzione di numerose produzioni televisive e cinematografiche nel tentativo di rallentare la diffusione del COVID-19 e ora è arrivata la conferma che anche la produzione della seconda stagione di Doom Patrol della DC Universe è tra queste. Ad annunciare l'interruzione è stato Greg Berlanti.

Berlanti ha informato gli showrunner della decisione di stanziare 1 milione di dollari in aiuti umanitari per coloro che sono stati colpiti dalla pandemia, destinando in particolare 600.000 dollari ad un fondo per fornire assistenza d'emergenza a coloro che lavorano ai progetti di Berlanti Productions.



"Vorremmo iniziare citando gli show che sono stati interrotti con una produzione incompleta: Batwoman, Doom Patrol, The Flash, Riverdale, The Flight Attendant, Supergirl, Prodigal Son" si legge nella lettera ufficiale diffusa.

La missiva conferma quindi che anche Doom Patrol è stato interrotto a causa della pandemia di Coronavirus che in queste settimane sta incidendo moltissimo anche sulla produzione e sulla distribuzione di prodotti cinematografici e televisivi. Ora anche la distribuzione della seconda stagione di Doom Patrol potrebbe slittare.

Ad inizio marzo era stato annunciato che l'attrice Samantha Ware si era aggiunta al cast di Doom Patrol, così come Karen Obilon di NCIS che è stata confermata in Doom Patrol per la seconda stagione.

Per chi volesse approfondire meglio lo show creato da Greg Berlanti guardando i primi episodi, la prima stagione di Doom Patrol è disponibile interamente su Amazon Prime Video.