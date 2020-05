Doom Patrol 2, il ritorno degli sconclusionati eroi DC nelle prime immagini ufficiali

Dopo aver annunciato la data della premiere di Doom Patrol 2, ritorno dell'amatissima serie originale della piattaforma, DC Universe ha pubblicato tramite SFX Magazine anche le prime immagini ufficiali della seconda stagione dello show, che mostrano il ritorno di tutti i meravigliosi protagonisti.

I protagonisti del serial tv ci hanno abituati a molte stramberie e nonsense nella stagione di debutto, che parte come uno spin-off in "Titans", altro show DC, per poi diventare una serie indipendente. Ritornano Cliff Steele aka Robotman (Brendan Fraser), Rita Farr aka Elasti-Woman (April Bowlby), Jane aka Crazy Jane (Diane Guerrero), Larry Trainor aka Negative Man (Matt Bomer), e Victor Stone aka Cyborg (Joivan Wade), l'ultimo arrivato del gruppo, insieme al dottor Niles Caulder aka Chief (Timothy Dalton).

La serie tv, trasmessa in America dal canale della DC Universe e presto anche HBO Max che debutterà a breve, sarà ufficialmente disponibile a partire dal 25 giugno su entrambe le piattaforme.

Ma torniamo per un attimo a dove eravamo arrivati. Dopo aver sconfitto Mr. Nobody (Alan Tudyk), Cliff & Co. sono riemersi rimpiccioliti dalle budella del narratore-insetto. L'unico a non aver subito la trasformazione è Larry, che li raccoglie per portarli all'interno della Doom Patrol: ora dovranno nuovamente lavorare insieme per superare i loro disagi personali e tornare alle dimensioni normali.

Riusciranno a dimostrarsi all'altezza della sfida che li aspetta? E cosa succederà adesso che si è unita al gruppo Dorothy, figlia di Chief?