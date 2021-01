Doom Patrol 2, i segreti dietro al look di Dorothy in un nuovo video dietro le quinte

Per anticipare l'imminente arrivo dell'edizione Blu-Ray della seconda stagione di Doom Patrol, che ricordiamo essere disponibile in Italia su Amazon Prime Video, Comicbook.com ha svelato in esclusiva un contenuto bonus dedicato al look di Dorothy Spinner, personaggio interpretato da Abigail Shapiro.

"Con Dorothy, penso che le pressioni siano piuttosto grandi" dichiara il FX makeup artist Derek Garcia nel filmato che potete trovare a questo indirizzo. "I fan saranno sicuramente molto critici e penseranno che dovrà apparire in un certo modo. Penso che il risultato finale sia il migliore possibile per rimanere fedele alla controparte originale."

Parlando delle differenze con la versione dei fumetti, introdotta in Doom Patrol vol.2 #14 (1988), il makeup FX designer Bill Johnson ha spiegato: "la sfida principale è dovuta al fatto che Slava non è molto scimmiesca, perciò abbiamo dovuto prendere l'aspetto del fumetto e modificarlo in modo che avesse senso con la madre, facendo una combinazione delle due, e alla fine siamo arrivati al look finale di Dorothy"

Intanto, con un simpatico post su Instagram la crew di stuntman ha annunciato l'inizio delle riprese della terza stagione di Doom Patrol, la cui data di uscita non è ancora stata rivelata. In attesa di novità, vi lasciamo alle nostre impressioni su Doom Patrol 2.