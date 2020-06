Doom Patrol 2: superpoteri, azione ed ironia nel primo trailer, rivelata anche la trama

Dopo le entusiasmanti nuove immagini di Doom Patrol 2, HBO Maxcala la sua mano vincente e rivela in un sol colpo il primo trailer e la trama dell'attesissima seconda stagione della serie ispirata al fumetto DC.

La speciale anteprima è visionabile nel player in alto e, a meno di un click, ecco tornare sul piccolo schermo l'intera quadra di improbabili supereroi tra le molteplici personalità di Crazy Jane, ben 64, e gli strabilianti poteri di Robotman ed Elasti-Woman.

Di seguito la sinossi ufficiale della stagione:

"Il gruppo più strano di supereroi della DC si uniscono nuovamente per salvare il mondo... O almeno è quello che tentano di fare se solo riuscissero a maturare e a reclutare nuovi membri! Dopo la sconfitta di Mr. Nobody i membri della Doom Patrol si ritrovano rimpiccioliti e costretti a correre la folle corsa di automobili giocattolo di Cliff. È in questo momento che iniziano a fare i conti con la delusione e il dolore del tradimento di Niles Cauler, aka The Chief (Timothy Dalton), e fanno i conti ognuno col proprio passato. Man mano che ogni membro deve affrontare il suo passato traumatico si fa spazio la necessità di proteggere il nuovo membro della famiglia: Dorothy Spinner (Abigail Shapiro), la figlia di Neil, i cui poteri rimangono un mistero, ma che potrebbero distruggere il mondo intero".

Oltre a Dorothy e Niles sul piccolo schermo torneranno anche Cliff Steele alias Robotman (Brendan Fraser), Larry Trainor alias Negative Man (Matt Bomer), Rita Farr aka Elasti-Woman (April Bowlby), Jane aka Crazy Jane (Diane Guerrero) e Victor Stone meglio conosciuto come Cyborg (Joivan Wade).

Se non avete ancora visto la prima stagione della serie su Amazon Prime Video cosa state aspettando? Doom Patrol 2 uscirà il 25 giugno su HBO Max e avete pochissimi giorni per recuperare questa chicca targata DCEU.