Doom Patrol 2, svelata la trama del finale di stagione: ecco il nuovo video

DC Universe ha diffuso in rete il promo ufficiale di 'Wax Patrol', atteso episodio finale della seconda stagione di Doom Patrol in arrivo nei prossimi giorni. Grazie alla descrizione del video, ecco arrivare anche ulteriori dettagli sulla trama.

La sinossi ufficiale recita: "Prima di poter salvare il mondo da Candlemaker nel finale della stagione 2, i membri della Doom Patrol devono affrontare i loro amici d'infanzia immaginari. Nel frattempo, Jane riflette sulla prima volta che Miranda (la guest star Samantha Marie Ware" diventa la personalità principale, e Dorothy deve prendere una fatidica scelta."

Composta da un totale di 9 episodi, la seconda stagione di Doom Patrol sta andando in onda negli USA sulle piattaforme di DC Universe e HBO Max, nuovo servizio streaming targato Warner Bros attivo già da qualche mese. In Italia la serie è distribuita da Amazon Prime Video, che però non ha ancora comunicato una data di uscita per i nuovi episodi.

'Wax Patrol', che ricordiamo concluderà la stagione in anticipo a causa della pandemia, debutterà negli Stati Uniti il prossimo 6 agosto. Per altri approfondimenti, qui potete trovare le foto di Doom Patrol 2x09. Cosa vi aspettate dal finale di stagione? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.