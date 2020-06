Doom Patrol 2: l'ultimo, psichedelico poster porta gli eroi nel mondo dei sogni

A pochissimi giorni dal loro ritorno nel DC Universe la temibile Doom Patrol anticipa la fatidica data con un poster d'artista e d'eccezione, che ci porta in un mondo a metà tra quello di Alice nel Paese delle Meraviglie e il mondo dei sogni dei migliori fumetti.

Il poster, che troverete nella fonte in calce, è stato realizzato dall'artista Doaly, "pennello" noto di molte produzioni hollywoodiane che vanno dal piccolo schermo alle sale cinematografiche: Rick e Morty, Wonder Woman e Star Wars sono solo alcuni dei giganti dell'intrattenimento per cui l'illustratore digitale ha lavorato. Tra i suoi prestigiosi clienti anche Disney, Pixar, Marvel, Warner Bros., Sony Pictures e persino Sony Playstation: per scoprirne tutte le tavole vi rimandiamo al sito ufficiale di Doaly.

Doom Patrol 2 debutterà tra soli due giorni, il 25 giugno, e vedremo i nostri eroi alle prese con ogni genere di avventure: Robotman (Brendan Fraser), Negative Man (Matt Bomer), Elasti-Woman (April Bowlby), Crazy Jane (Diane Guerrero) e Cyborg (Joivan Wade) saranno rimpiccioliti e catapultati nel mondo dei giocattoli, in cui dovranno affrontare infinite peripezie per proteggere Dorothy Spinner (Abigail Shapiro), nuovo membro del gruppo.

Per maggiori dettagli scoprite il primo eccitante trailer di Doom Patrol 2 e i primi dettagli sulla trama rivelati dal cast di Doom Patrol 2.