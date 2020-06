Doom Patrol 2, il viaggio da eroe di Cyborg: le anticipazioni dello showrunner

I primi tre episodi della seconda stagione di Doom Patrol hanno finalmente esordito su DC Universe e HBO Max, piattaforme disponibili al momento solo oltreoceano, e in attesa di novità sulla distribuzione italiana ecco arrivare in rete qualche anticipazione da parte dello showrunner Jeremy Carver.

Intervistato da Comicbook.com, lo sceneggiatore e produttore esecutivo ha parlato del viaggio in solitaria di Cyborg nella prima parte di stagione: "Per prima cosa, non è ancora riuscito a riprendersi dagli eventi della scorsa stagione e dal trauma causato da Mr. Nobody, e le fratture che ha causato con suo padre" ha spiegato Carver. "Quindi, prima di tutto, sentivamo che Cyborg avesse il bisogno di lavorare un po' su se stesso. E poi, una volta deciso ciò, abbiamo pensato di fare accadere una cosa completamente nuova: farlo cintare con questa donna in un gruppo di supporto quando meno se lo aspetta."

Carver ha poi aggiunto: "Con Cyborg sentiamo il bisogno di riempire in qualche modo il divario tra il ragazzo e l'eroe che la gente conosce dalla Justice League, e riempire quegli spazi vuoti almeno dal punto di vista del percorso tortuoso che deve percorrere per diventare un eroe."

In Italia, lo ricordiamo, la serie è distribuita da Amazon Prime Video, che però non ha ancora annunciato la data di uscita dei nuovi episodi. Per altre notizie, qui potete trovare le anticipazioni dell'attore di Cyborg e la recente anteprima di Doom Patrol 2.