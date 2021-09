Doom Patrol 3, Michelle Gomez sull'introduzione di Madame Rouge

La stagione 3 di Doom Patrol arriverà negli USA il 23 settembre su HBO Max e racconterà non solo le conseguenze del confronto del team con Candlemaker nella seconda stagione ma anche l'introduzione di Madame Rouge, interpretata dalla star Michelle Gomez, descritto in arrivo in una macchina del tempo con una missione specifica.

Intervistata da Den of Geek, Gomez ha spiegato che, come il resto dei personaggi di Doom Patrol, Madame Rouge scoprirà cose su sé stessa che dovrà imparare a gestire e con le quali dovrà capire se riuscirà a convivere per il resto della stagione. Online è già stata pubblicata una foto di Madame Rouge.

"Penso che sia come gli altri personaggi, in quanto dovrà fare un viaggio di scoperta. Sta scoprendo cose su sé stessa che possono o non possono essere cose con cui convivere. Non posso davvero dire di più, ma è tutto molto simile agli altri personaggi abituali dello show" ha dichiarato Gomez.

Lo showrunner Jeremy Carver aveva parlato di Madame Rouge a Entertainment Weekly:"Quando le parlavo della parte stavo cercando di spiegarle che ai nostri occhi la Madame Rouge di Doom Patrol è molto simile agli altri personaggi in quanto puoi definirli buoni o cattivi. Hanno fatto tutti cose di cui si vergognano, ma ciò non le rende necessariamente delle persone cattive. Questa lotta tra 'sono cattivo/sono buono' è al centro dell'arco narrativo del personaggio di Michelle in questa stagione".



