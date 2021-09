Doom Patrol 3, tutti i protagonisti nei character poster della nuova stagione HBO Max

Mancano ormai pochissimi giorni alla premiere della terza stagione di Doom Patrol su HBO Max, e in piena campagna promozionale per il ritorno dello strampalato gruppo di supereroi DC, Warner Bros. ha pubblicato online i character poster ufficiali dedicati ai principali protagonisti dei nuovi e attesissimi episodi.

Possiamo così dare un nuovo sguardo al ritorno dei mitici Crazy Jane (Diane Guerrero), Robotman (Brandan Fraser), Negative Man (Matt Boomer), Cyborg (Joivan Wade) ed Elasti-Girl (April Bowlby), dando soprattutto un'altra e interessante occhiata alla new entry rappresentata dalla Madame Rouge interpretata da Michelle Gomez, che oltre ad avere un suo personalissimo character poster compare anche in quelli di tutti gli altri.



Precedentemente, parlando proprio di Madame Rogue, lo sceneggiatore di Doom Patrol 3, Jeremy Carver, ha dichiarato: "Quando parlavo della parte a Michelle, cercavo soprattutto di spiegarle che hai nostri occhi la Madame Rogue di Doom Patrol è molto simile agli altri personaggi della serie, che non possono essere definiti buoni o cattivi a tutto tondo. Hanno tutti fatto cose di cui si vergognano, ma questo non li rende necessariamente delle persone cattive. Questa lotta interna tra buono o cattivo è proprio il centro focale dell'arco narrativo di Madame Rogue in questa stagione, e riesce a essere straordinaria tanto nella commedia quanto nel pathos".



Potete dare uno sguardo al personaggio di Michelle Gomez nelle prime foto di Madame Rogue. Vi ricordiamo inoltre che in Doom Patrol 3 ci sarà anche il figlio di David Tennant.