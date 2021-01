Doom Patrol 3, le riprese della nuova stagione sono iniziate

Dopo l'annuncio dello scorso settembre che ci informava del rinnovo di Doom Patrol per una terza stagione, la serie di HBO Max ha già dato il via alle riprese dei nuovi episodi.

A darcene la notizia è la crew dello show con un simpatico post su Instagram (che trovate, come sempre, anche in calce alla notizia): "Stiamo per lanciare il più incredibile album con distanziamento sociale della storia? No. Ci abbiamo provato in realtà, ma nessuno di noi sa cantare anche solo decentemente, quindi immagino non ci resti che girare la terza stagione di @dcdoompatrol" scrive lo stuntman Thom Williams.

Dopo il trasferimento da DC Universe su HBO Max, la serie con Matt Bomer, Timothy Dalton, Brendan Fraser, April Bowby, Diane Guerrero, Alan Tudyk, Riley Shanahan, Joivan Wade, Mathhew Zuk e Phil Morris aveva avuto abbastanza successo da ricevere subito l'ordine per una nuova stagione: "Doom Patrol è arrivato su HBO Max che aveva già una fedele fanbase piena di passione, ed è stato in grado di posizionarsi tra gli originali HBO Max più visti della piattaforma. La serie si colloca alla perfezione nel nostro catalogo, e siamo lieti di poter confermare una terza stagione per continuare questo stile narrativo così unico e distintivo, che tanto è stato acclamato da critica e pubblica" affermava lo scorso settembre il capo della divisione per i contenuti originali di HBO Max Sarah Aubrey.

Con ancora un episodio restante dalla seconda stagione (la cui produzione e trasmissione venne interrotta a causa del COVID) che fungerà adesso da season premiere, la terza stagione di Doom Patrol dovrebbe debuttare proprio nel 2021.