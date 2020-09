Doom Patrol 3: secondo Matt Bomer riprese possibili già a inizio 2021

In seguito alla notizia del rinnovo di Doom Patrol per una terza stagione, Matt Bomer è stato interrogato da Collider circa il potenziale inizio delle riprese di una delle serie più amate dal pubblico del DC Universe; l'attore spera di poter iniziare i lavori sulla stagione il prima possibile, dato il suo divertimento sul set.

Come noto, la terza stagione di Doom Patrol andrà esclusivamente su HBO Max, la nuova piattaforma di streaming di proprietà di TimeWarner dove tra l'altro farà il suo esordio l'attesissimo Zack Snyder's Justice League; intervistato da Collider, Bomer - che nella serie interpreta Larry Trainor aka L'Uomo Negativo - spera con tutto il cuore che le riprese comincino il prima possibile e indica come possibile data l'inizio del prossimo anno: "Incrociando le dita spero di tornare ad Atlanta il prossimo anno per lavorare alla Stagione 3, anche se ancora non mi è arrivata nessuna conferma ufficiale o robe del genere".

Bomer, noto anche per la serie White Collar, spera tantissimo che anche quest'ultima venga proseguita in qualche modo e ha anche avanzato una proposta per farlo accadere: "La mia proposta era quella di continuarla in un film da due ore e vedere come andava. Riportare tutti indietro. O anche da quattro ore. Due film da due ore. O quattro da un'ora. Tutto quello che occorrerebbe per raccontare una storia e poi vedere che succede. Era quella la mia bozza di idea. Non so in che modo potrebbe funzionare a livello commerciale di questi tempi. Non so se c'è ancora gente interessata. Ma mi piacerebbe fare qualcosa del genere".

In Italia Doom Patrol è disponibile per lo streaming agli abbonati di Amazon Prime Video, che dovrebbe continuare a distribuire lo show, terza stagione inclusa quindi.