Doom Patrol 3: primo sguardo a Madame Rogue, antagonista della nuova stagione

La terza stagione di Doom Patrol è in arrivo su HBO Max il prossimo 23 settembre, e nel frattempo Entertainment Weekly ha pubblicato in anteprima un primo sguardo ufficiale a Madama Rogue, la nuova antagonista interpretata da Michelle Gomez.

Nei fumetti DC, il personaggio è un membro della Confraternita del Male ed è tradizionalmente una nemica della Doom Patrol. Madame Rogue è descritta come una persona "eccentrica, complicata ed elettrizzante", e stando alle anticipazioni arriverà alla Doom Manor "con una missione ben precisa... se solo potesse ricordare quale".

"Quando stavo parlando con lei della parte, cercavo di spiegarle che ai nostri occhi ma Madame Rouge di Doom Patrol è molto simile agli altri personaggi in quanto non puoi definirli buoni o cattivi" ha spiegato lo showrunner Jeremy Carver. "Hanno fatto tutti cose di cui si vergognano, ma questo non li rende necessariamente delle cattive persone. Questa lotta interna del 'sono buono o cattivo?' è davvero al centro dell'arco del personaggio di Michelle in questa stagione, e in termini di commedia e pathos ha da dire più di chiunque altro. Penso che ciò che porterà allo show sia semplicemente elettrizzante."

Cosa vi aspettate dalla nuova stagione della serie? Ditecelo nei commenti! Intanto, Doom Patrol 3 ha accolto nel cast il figlio di David Tennant.