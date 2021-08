Doom Patrol 3: il primo trailer rivela la data d'uscita dei nuovi episodi su HBO Max

La terza stagione di Doom Patrol è alle porte: la più bizzarra serie tv nel catalogo DC sta per tornare, ed è il primo trailer dei nuovi episodi a svelare quando debutterà su HBO Max.

Se vi stavate chiedendo quando avremo occasione di scoprire cosa ne è stato dei nostri eroi dopo l'esplosivo finale della seconda stagione di Doom Patrol, tranquilli, perché ora abbiamo una risposta: come anticipato anche dal trailer che potete trovare in testa alla notizia, la terza stagione della serie arriverà su HBO Max il 23 settembre.

Tuttavia, gli amici americani potranno effettuare solo un binge-watching limitato, poiché il 23 saranno caricati sulla piattaforma solo i primi tre episodi, e i restanti invece andranno a seguire, ma snocciolati a cadenza settimanale.

Intanto, la sinossi della terza stagione di Doom Patrol ci anticipa da dove ripartiremo: "Attraversate lo specchio con la gang di outcast dotati di superpoteri (che include Matt Bomer nei panni di Negative Man, Joivan Wade in quelli di Cyborg, Brendan Fraser come Robotman e altri). Avvistata l'ultima volta in un parco giochi decrepito dove suo padre Chief (Timothy Dalton) è stato testimone dell'accaduto, la ragazza metaumana Dorothy (Abigail Shapiro) ha dato inizio a una fiera battaglia contro The Candlemaker, un antica divinità malvagia che non si fermerà davanti a nulla per portare a compimento il suo destino di porre fine al mondo".