Doom Patrol 3, ecco il trailer ufficiale dei nuovi episodi

La Doom Patrol è pronta a tornare, HBO Max ha rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione che debutterà alla fine di questo mese sul servizio di streaming per la gioia dei fan.

Se il primo trailer di Doom Patrol diffuso dalla piattaforma annunciava la data di uscita e poco svelava dei nuovi episodi, questo trailer è più completo e ci permette di dare uno sguardo più approfondito a ciò che accadrà-



La serie acclamata dalla critica e nominata agli Emmy introdurrà nuovi personaggi, tra cui Michelle Gomez, che fa il suo debutto quando la Doom Patrol incontra Madame Rouge nel trailer della terza stagione che potete vedere qui sopra.



I nuovi episodi introducono il viaggio nel tempo nello show e sembra quasi implorare un crossover con Legends of Tomorrow di The CW a questo punto.



Ecco la sinossi: La terza stagione si apre sul culmine dello scontro di Dorothy (Abi Monterey) con il Candlemaker che porta a una perdita devastante. La Doom Patrol è a un bivio difficile e ogni membro lotta per affrontare chi sono e chi vogliono essere. E le cose diventa molto più complicate quando Madame Rouge (Michelle Gomez) arriva in una macchina del tempo con una missione molto specifica, se solo potesse ricordarselo.



La terza stagione di Doom Patrol debutterà il 23 settembre su HBO Max con i primi tre episodi mentre i restanti saranno diffusi settimanalmente dalla piattaforma. In attesa dei nuovi episodi vi lasciamo con la nostra recensione della seconda stagione di Doom Patrol.