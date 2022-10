Doom Patrol 4 a sorpresa, più salva e vicina che mai su HBO: primo teaser e data d'uscita!

Nel momento di picco dei tagli presso HBO Max e Warner Bros. Discovery, il panico e le indiscrezioni avevano raggiunto anche Doom Patrol. A parte l'annuncio del rinnovo, non si era saputo più nulla sulla quarta stagione. Ora arriva tutto insieme: teaser, data d'uscita vicina e secondo blocco di episodi in futuro.

Fra le serie DC tutt’ora in voga su HBO Max, Doom Patrol e Titans hanno seguito un arco pressoché identico. Entrambe rinnovate a una quarta stagione praticamente in contemporanea. Ma poi, qualche settimana fa, entrambe vociferate a rischio cancellazione dopo i grossi tagli di HBO. Su Doom Patrol, per giunta, le voci sembravano ancor più credibili visto che a differenza di Titans non avevamo ottenuto un solo aggiornamento dal set. Oggi l’arco si conclude, con entrambe le serie che hanno ricevuto nella notte il loro primo teaser e la conferma sulla data d’uscita: qui per quella di Titans 4.

Per quanto riguarda Doom Patrol, il piano distributivo è pressoché identico, ma inizierà una volta concluso quello di Titans. La serie terminerà la distribuzione settimanale il 1 dicembre e Doom Patrol sarà pronta a prenderne il posto dall’8 dicembre con una première in due episodi. Altri quattro seguiranno, a cadenza settimanale, fino al 5 dicembre. Infine, come per Titans, una seconda metà di stagione da sei episodi è prevista per una finestra non ancora delineata del 2023. Non potevano arrivare due notizie migliori così ravvicinate.

La serie riporta i vari membri della Doom Patrol, emarginati a causa dei diversi incidenti che li hanno lasciati, ciascuno in modo diverso, sfigurati ma anche dotati di incredibili poteri. Nel corso di questa stagione, la squadra dovrebbe viaggiare nel futuro per salvare il mondo da una nuova minaccia scatenata (forse involontariamente) dall’esercito. Forse non siete pronti per scoprire di cosa si tratta: ma in caso contrario, trovate l’assurdo teaser in cima all’articolo. Le premesse sembrano esilaranti, voi che ne pensate?