Doom Patrol 4: Brendan Fraser a volto scoperto nel trailer della serie rediviva HBO

Arriva finalmente il tanto atteso trailer di Doom Patrol: Stagione 4. Il quarto capitolo dell'acclamata serie HBO torna a seguire le vicende del team più strambo di sempre. Questa volta, i nostri supereroi dovranno fronteggiare un nuovo villain e la loro stessa morte imminente ma anche riprendere i contatti con il loro passato.

Brendan Fraser, Riley Shanahan, Joivan Wade, April Bowlby, Diane Guerrero e Matt Bomer: ecco alcuni nomi dell'iconico cast di Doom Patrol 4. All'ensemble si riunirà in questa stagione anche Sendhil Ramamurthy nei panni del villain Mr. 104. Insieme a lui, arriverà anche Madeline Zima (attrice conosciuta per Twin Peaks) nei panni di Space Case.

Ora basta con il cast e veniamo alla storia: "Siamo spacciati", ecco una delle prime frasi del trailer, insieme a un voice over di Willoughby Kipling "C'è qualcosa di molto grosso e molto pericoloso. Immortus è reale, e sta arrivando". Si parla dell'Immortus Project, la "ricerca ambiziosa dell'immortalità". Per uscirne sani e salvi, il team dovrà "tornare indietro nel passato dove tutto è iniziato". Nel trailer c'è tanta azione, momenti comici che non tardano a tornare e molta urgenza di risolvere questa minaccia. Uno degli aspetti più sorprendenti però è vedere Brendan Fraser (che interpreta l'iconico Robotman) a viso scoperto.

La première di Doom Patrol 4 sarà l'8 Dicembre 2022, solo su HBO Max. Fino a quel momento saranno visionabili solo due episodi. Dopo il 5 Gennaio, ogni settimana ne uscirà un altro fino ad arrivare ad un totale di otto episodi della durata di 50 minuti.

Che ne pensate del trailer? Vi siete gasati tanto quanto noi? Fatecelo sapere nei commenti!