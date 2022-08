Doom Patrol, un'altra a rischio tagli Warner? I fan: 'Andrete all'inferno'

La serie sulla famiglia di eroi disfunzionali, arrivata ormai alla terza stagione (ancora inedita in Italia), non avrà avuto forse il successo di pubblico sperato. Ma aveva comunque una buona fetta di fan affezionati. E ora proprio loro si fanno sentire a gran voce via twitter, dove la serie è finita nei trend dopo un nuovo rapporto, ripreso da ComicBook, secondo cui lo show sarebbe a rischio . Non c’è a proteggerlo il filone di James Gunn o Matt Reeves , attualmente i due creatori di sotto-franchise più al sicuro nel mezzo di questa rivoluzione produttiva: Peacemaker 2 ha un inizio riprese e così anche il The Penguin spinoff di The Batman , mentre Idris Elba anticipa diversi grossi progetti per Bloodsport . Staremo a vedere, di seguito trovate i vari commenti dei fan più accaniti.

There is no way anyone involved with the cancellation of Doom Patrol gets into heaven. — Shano Tweets The Hits (@Shannon_Smith) August 12, 2022

Doom Patrol is literally some of the best comic book adaptations I have seen. If it gets cancelled I might literally die https://t.co/6wiCdJXRcM — Karrington (@Desertfury90) August 12, 2022

If they’re dumb enough to cancel Doom Patrol, I assume Marvel will just swoop right in and hire Shoshana Sachi for something. Like… yoink. — Whitlock & Pope (@WhitlockAndPope) August 12, 2022

If they cancel #DoomPatrol I will transform into a 40 ft shark-gorilla chimera monster, and go on a devastating rampage all while sob-singing “People Like Us” the whole time. — A Scribe Called Pat (@ThePatEdwards) August 12, 2022

They’re canceling doom patrol …….. I’m miserable https://t.co/rVjN6QQ3uF — myah ✨ (@myahnycole) August 12, 2022