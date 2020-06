Doom Patrol, l'attore di Cyborg racconta: 'lo show si avvicina molto alla vita reale'

Mancano pochi giorni al lancio della seconda stagione di Doom Patrol su HBO Max e se qui in Italia dovremo aspettare ancora un po' per riuscire a vedere le avventure dei più improbabili eroi di sempre, possiamo già pregustare lo spettacolo con il teaser trailer di Doom Patrol 2.

I personaggi dello show sono persone che hanno subito grossi traumi nella loro vita, e si ritrovano a formare una squadra per fronteggiare i pericoli in maniera del tutto casuale, rivelando le debolezze e le difficoltà che ognuno vive in maniera molto personale. Per Robotman, Crazy Jane, Negative Man, Cyborg ed Elasti-Woman la vita non fa sconti.

L'attore della serie tv Joivan Wade, che interpreta il ruolo di Cyborg, ha parlato di quanto lo spettacolo si avvicini alla vita reale, e di come tutto si colleghi molto anche alla situazione pandemica che il mondo si trova ad affrontare negli ultimi mesi, facendo sì che il pubblico possa identificarsi coi drammi dei protagonisti della Doom Patrol:

"Penso sia perché stiamo esplorando molto di quello che il mondo sta sentendo. Questo è uno show, ma sebbene sia uno spettacolo di supereroi, si focalizza più sugli anti-eroi. Non soltanto sono anti-eroi, ma non vogliono neanche assumersi la responsabilità di essere considerati supereroi, ed è questo che mette in risonanza questi personaggi con il mondo, e questo show è una bella opportunità per farlo[...] Ognuno di loro ha la propria "pandemia" da affrontare, traumi e situazioni di vita da cui cercano di sollevarsi o ritrovare se stessi,e penso che tutto il mondo stia un po' riscoprendo se stesso e cosa significhi essere parte di questa comunità, ed anche questi personaggi sono costretti ad unire le forze per superare gli ostacoli, e credo che il mondo stia facendo proprio questo, ecco perché ha tanta risonanza".

Nell'attesa di vedere di nuovo lo squadrone rattoppato dei fumetti DC, sappiate che è in arrivo un altro personaggio in Doom Patrol 2, se volete sapere chi è leggete la notizia. Anche voi non vedete l'ora di capire come affronteranno le loro insidie i protagonisti della squadra di Chief? Fatecelo sapere nei commenti.